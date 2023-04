Le Festif! de Baie-Saint-Paul a présenté mardi la programmation de la 14e édition de son évènement, qui se déroulera du 20 au 23 juillet prochain.

Cette année encore, il y aura quelques nouveautés. Entre autres, c'est le retour du bus festif et des 5@7 au Parvis.

L'organisation mise sur une programmation festive qui réunira 90 artistes d’ici et d’ailleurs.

Les festivaliers pourront notamment assister aux performances de Daniel Bélanger, Les Trois Accords, Vulgaires Machins, Milk and Bone, LaF et Valaire.

Sur le plan international, Amyl and The Sniffers, Ghost Funk Orchestra et Balkan Paradise Orchestra se produiront sur l'une des scènes.



Crédit photo: Facebook | Festif! de Baie-Saint-Paul

La billetterie pour les spectacles payants et pour les emplacements de camping ouvrira le 14 avril à midi. Une prévente se tiendra le 13 avril de 7h à 18h dans le Pavillon Jacques Saint-Gelais Tremblay du Musée d'art contemporain de Baie-St-Paul.

La programmation complète du festival est disponible sur son site web.