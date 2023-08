Le fraudeur Idrissa Dacosta a plaidé coupable mardi à toutes les accusations qui pesaient contre lui. Mais il va pouvoir sortir de prison dans quatre jours.



Le faux joueur de soccer était accusé de fraude, vol de voitures et usurpation d’identité.

Depuis son arrivée au Québec, il s’est fait passer pour un sportif professionnel. Ses arnaques ont causé des dommages qui avoisinent 30 000 $.

Le juge n’était pas satisfait de la sentence de 160 jours de prison suggérée par la défense et de la couronne. Il la trouvait d’une clémence à la limite de la raisonnabilité, puisqu’en tenant compte de la détention préventive, Idrissa Dacosta sera libre dans quatre jours.

À sa sortie de prison, l’Agence des services frontaliers va l’expulser du pays puisque le ressortissant français était entré au pays illégalement.

À son entrée au Canada, Idrissa Dacosta s’était fait passer pour un joueur de soccer de calibre international, réussissant d’ailleurs à berner un entraîneur de la région de Québec.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or soccer et du Royal-Sélect de Beauport, Samir Ghrib, pensait bien avoir mis la main sur son prochain joueur étoile quand Idrissa Dacosta, se faisant alors passer pour Formose Sy Dacosta, lui a proposé de jouer pour son équipe semi-pro à Beauport, en novembre 2022.

Son CV d’athlète paraissait impressionnant: à 21 ans, il disait avoir déjà évolué pour l’équipe nationale U20 du Sénégal, avoir joué en Italie en division C pour l’US Avellino, et avoir été approché par plusieurs formations nord-américaines, dont le Vancouver FC. Samir Ghrib lui a donc offert un essai au sein de l’équipe.

Seul hic: tout ça était faux.

«C’est un très bon joueur, dit l’entraîneur. Mais pas de calibre international», confiait en entrevue M. Ghrib.

De joueur de soccer à promoteur d’événement

Après avoir été démasqué par ses coéquipiers du Royal-Sélect de Beauport, Idrissa Dacosta a tenté de duper des grands noms du nightlife de Québec en promettant d’organiser un party d’une ampleur historique. Une soirée qui n’a jamais eu lieu, au grand dam de ceux qui avaient acheté des billets à fort prix.

La fameuse soirée devait avoir lieu le 6 mai 2023. Clientèle jet-set, voitures de luxe, bouteilles de champagne à volonté, employés triés sur le volet, etc. L’organisateur promettait que l’évènement «Paradise Black» serait digne des orgies de l’influenceur américain Dan Bilzerian. L’organisateur, c’est un homme qui se présentait sous le nom d’Andy Dacosta.

Il avait été arrêté le 11 mai et a été accusé de vol de véhicule, de fraude à l’identité et d’entrave aux policiers. Quatre autres chefs d’accusation pour fraude, contrefaçon et vol de véhicule se sont ajoutés jeudi, en lien avec ces gestes.

Avec des informations d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.