Une mission axée sur la mobilité, le développement durable, et l'itinérance.

Le maire Bruno Marchand, dirigera à compter de mercredi une mission de 10 jours au Danemark, en Finlande et en Suède.



La délégation québécoise sera composée d'une vingtaine de personnes.



En plus du maire de Québec, les maires de Laval, de Granby et de Gaspé participeront à cette mission dont l'objectif premier est de voir comment ces pays composent avec la mobilité, le développement durable, et l'itinérance.



Monsieur Marchand visitera notamment les villes de Copenhague, Helsinki et Malmö.



L'ensemble des dépenses des représentants de la Ville de Québec sera rendu public promet le maire.