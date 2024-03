Le 31e match des étoiles 2024 de la Ligue de baseball Frontière sera présenté au Stade Canac, domicile des Capitales de Québec.

Pour leur 25e anniversaire, les Capitales de Québec se préparent à cet événement d'envergure. Le président d'honneur du match des étoiles sera Miles Wolff, le fondateur de l'équipe.

«Des anciens qui étaient avec nous depuis 25 ans ont cogné à notre porte pour y participer. Ça va être incroyable», a soutenu le président des Capitales de Québec, Michel Laplante.

D'ailleurs, l'organisation travaille fort pour offrir un spectacle de qualité.

«On veut redonner à nos partisans, aux gens qui vont être là. Plus que du baseball va être mis en avant. Le baseball est important, les joueurs. Il va y avoir des circuits et des jeux exceptionnels. Mais, il va y avoir aussi de la musique et des feux d'artifice», a expliqué Charles Demers, vice-président des Capitales de Québec. «Il va en avoir pour tous les goûts.»

Les billets sont déjà en vente pour cet événement qui se tiendra le 17 juillet prochain. Et, les amateurs de baseball pourront assister la veille à des compétitions d’habileté.

En collaboration avec Audrey Bonaque pour Noovo Info