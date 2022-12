L'ancien directeur d'école, le pasteur Claude Guillot est condamné à 8 ans de prison pour de sévices physiques et psychologiques infligés à cinq enfants entre 1982 et 2014 alors qu'il était directeur d'école à Victoriaville et à Québec.

L'homme de 73 ans a infligé des châtiments aux enfants qui lui avaient été confiés par des parents de son église «pour les ramener dans le droit chemin».



Il a été arrêté en 2015. En avril dernier, Guillot a été déclaré coupable de voie de fait armée, de voie de fait avec lésions, de voie de fait simple et de séquestration. Certains enfants sous sa responsabilité ont été frappés avec une palette de bois.

La défense avait réclamé un maximum de 3 ans de prison, alors que la couronne avait suggéré une peine de 12 à 15 ans.

Lors des observations sur la peine, le pasteur Claude Guillot a clamé que «Jésus et la bible étaint sa seule autorité». Le procès de Guillot aura duré 6 semaines alors que 25 témoins ont été entendus.



En prononcant la sentence, le juge Chritian Boulet a souligné que certaines des victimes souffrent toujours d'un choc post traumatique.

Voyez le reportage de Jacques-Alain Houle.