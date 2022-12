Ce n'est qu'en mars prochain que le plan d'affaires du projet de tramway sera déposé, selon ce qu'a fait savoir mardi le directeur du bureau de projet, Daniel Genest.

Lors du comité plénier sur le budget municipal, ce dernier a tout de même précisé que les discussions avec le provincial et le fédéral se poursuivent.

Il a aussi ajouté que les contacts avec Alstom, la seule entreprise soumissionnaire pour le matériel roulant après le désistement de Siemens, étaient toujours en cours.

Rappelons qu'Ottawa a limité le dépôt des projets au 31 mars 2023, alors que prendront fin plusieurs programmes gouvernementaux.

Selon M.Genest, déposer le plan d'affaires le plus près possible de cette date permettra une évaluation plus juste des besoins financiers nécessaires.