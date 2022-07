Le Port de Québec lance aujourd'hui une nouvelle plateforme de consultation pour améliorer la communication avec la population.

La plateforme Je participe permet aux citoyens de faire connaître leur avis sur différents projets en tant qu’usagers.

" Les futurs projets du Port devront s’articuler à l’intérieur des rapports que nous entretenons avec nos voisins, notre ville et nos partenaires. Cette plateforme est un outil qui favorisera une plus grande participation de la population. Pour les citoyens, ce sera plus facile de communiquer avec nous, de nous transmettre leurs idées, de bonifier les projets en cours et à venir et de contribuer à leur réalisation". - Mario Girard, PDG du Port de Québec.

L'Administration portuaire dévoilera cet automne sa nouvelle planification stratégique.