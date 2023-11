Le ministre des Finances, Eric Girard, a défendu mardi la décision d'allonger 5 M$ pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec et estime que cette dépense pourrait aider la ville à obtenir à nouveau une franchise de la Ligue nationale de hockey (LNH) malgré les faibles probabilités que cela survienne.

Lors d'un point de presse, M. Girard a soutenu qu'il prenait toute la responsabilité du projet. «C'est mon idée [...] C'était ça ou rien», a-t-il expliqué. Le ministre affirme qu'il a entendu les critiques «sévères», mais que les matchs auront tout de même lieu.

M. Girard a réitéré que l'évènement est une étape visant à mousser la candidature de Québec dans le cadre d'un retour d'une équipe de la LNH à Québec. Le ministre a même effectué un calcul de probabilités, à la bonne franquette. Selon lui, il y a «une chance sur deux» que la LNH prenne de l'expansion dans les cinq prochaines années, et que cinq villes essaieraient d'avoir une équipe.

«Une chance sur deux d'une expansion, une chance sur cinq que (...) c'est nous qui aurait l'équipe. Point deux fois point cinq, point un», a-t-il calculé rapidement.

Le ministre estime qu'il y a une probabilité «d'environ 10%» que les Nordiques reviennent un jour à Québec.

On aurait «aimé que ça coûte moins cher», mais qu'il n'y avait aucune offre concurrentielle, a expliqué le ministre. Les millions offerts aux Kings seront utilisés pour assurer les déplacements des équipes et pour les repas des joueurs, par exemple. Le reste du montant doit couvrir l'excédent entre les dépenses et les revenus générés.

Il souhaite que la décision d'accorder de l'argent public pour ces matchs de hockey soit jugée au terme de ce dernier. Eric Girard soutient qu'il s'agit d'un projet de «qualité», rappelant que les joueurs québécois Pierre-Luc Dubois et Philip Danault seront en ville.

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, dit trouver la situation absurde alors que plusieurs centaines de milliers de Québécois ont recours aux banques alimentaires.

«Il manque 8 millions de dollars pour bien les financer ces banques-là et ce matin le ministre des Finances va subventionner à coup de millions une entreprise multimillionnaire que sont les Kings de Los Angeles.» -Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, considère que les dépenses de la CAQ sont téméraires. «Le ministre des Finances n’est pas capable d’expliquer que nous au Québec, il faut dépenser 5 à 7 millions pour enrichir des franchises déjà multimillionnaires.»

Pour sa part, le porte-parole libéral en matière de sports et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Enrico Ciccone, a indiqué en point de presse que le gouvernement nuit à la cause des Nordiques à Québec en injectant des fonds publics dans les matchs préparatoires.

Le porte-parole libéral en matière de sports et ancien jouer de la LNH Enrico Ciccone dit que le gouv. nuit à la cause du retour des Nordiques à Québec en injectant fonds publics pour matchs préparatoires. Et sur la controverse que ça crée: « la ligue n’aime pas voir ça »#polqc pic.twitter.com/3wDWwrc2jU — Simon Bourassa (@Simon_Bourassa) November 21, 2023

5M$ aux Kings au lieu de les donner au secteur public?

Le ministre Girard rejette les comparaisons avec les actuelles négos dans le secteur public, arguant que les sommes en jeu ne sont pas du tout les mêmes.

«Il y a huit milliards sur la table annuellement. Là, on parle de cinq millions. Si vous me dites que tout ce qui manque pour conclure la négociation c'est cinq millions, on va le donner tout de suite.» - Eric Girard, ministre des Finances

Pourtant, alors que commençait une grève de trois jours des travailleurs en santé et en éducation mardi, des représentants syndicaux s'insurgeaient encore de cette décision du gouvernement Legault.

«Au lieu d’enrichir les millionnaires de Kings, commencez donc à vous préoccuper des conditions de travail pour améliorer le sort de tous vos travailleurs», a dit une porte-parole devant les médias à Montréal, en s'adressant à Sonia LeBel. La présidente du Conseil du Trésor est la responsable des négociations avec le secteur public.

Le Canadien de Montréal à Québec sans frais? Girard s'explique

Eric Girard s'est dit «complètement en désaccord» avec l'information selon laquelle l'organisation du Canadien de Montréal était volontaire pour venir jouer gratuitement au Centre Vidéotron. «Les Canadiens sont venus en 2018. S'ils voulaient venir encore, ils n'avaient qu'à se manifester. Ils se sont manifestés après que nous ayons conclu l'entente avec les Kings», a expliqué M. Girard.



Par ailleurs, Québec solidaire (QS) a vu sa motion qui demandait à l'Assemblée nationale de retirer toutes les subventions et les sommes provenant des fonds publics offertes aux Kings de Los Angeles être bloquée par la CAQ mardi après-midi.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info et des informations de la Presse canadienne