On est déjà rendu à ce moment de l'année: la saison de football universitaire 2023 du Rouge et Or de l’Université Laval s'amorce vendredi à Sherbrooke, contre le Vert et Or.

Les champions en titre de la coupe Vanier ont rencontré les médias jeudi pour parler du début de la saison.



Lorsqu'on a questionné les joueurs du Rouge et Or à s’avoir s'ils avaient toujours aussi faim pour un championnat après avoir remporté les grands honneurs en 2022, il est clair qu'on est loin d'être satisfaits dans le vestiaire.

«En gagner une, ça donne envie d’en gagner d’autres», a expliqué Jean-William Rouleau, joueur de ligne défensive du Rouge et Or. «Ça motive à faire des efforts.»

Le test du Duel de la Ligue élite canadienne de basketball

Par ailleurs, le Centre Vidéotron vibrera au rythme du basketball samedi, alors que le Duel de la Ligue élite canadienne de basketball se déroulera à 16h.

Ce match des étoiles de la ligue opposera 20 joueurs étoiles devant près de 6000 spectateurs.

L'événement servira de test à Québecor pour évaluer la viabilité d'une équipe et surtout l'engouement de la ville pour le basketball professionnel.

L'entreprise envisage en effet la possibilité d'acquérir une concession de cette ligue dans les prochaines années.

Avec de l'information de Félix-Antoine Audet pour Noovo Info.