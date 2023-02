Les récents succès de trois équipes sportives du Rouge et Or de l'Université Laval ont été célébrés à l'Assemblée Nationale aujourd'hui.

Les équipes féminines de rugby et de cross-country, de même que l'équipe masculine de football, ont été reçues à l'hôtel du Parlement par la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy.

Celle-ci a souligné les «performances remarquables» des formations de l'Université Laval au cours de la dernière année.

L'équipe féminine de rugby a remporté le titre national en novembre dernier, celle de cross-country a décroché la médaille d'or au Championnat canadien et l'équipe de football du Rouge et Or a remporté la 11e Coupe Vanier de son histoire.