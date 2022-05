Le gouvernement du Québec participe à hauteur de 53 M$ au projet du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Il s'agit d'un investissement majeur pour l'électrification du transport collectif dans la capitale nationale.

Le gouvernement Legault accorde cette subvention au Réseau de transport de la Capitale pour la création d'un nouveau centre d'exploitation pour autobus 100 % électriques sur la rue Newton.

Pour les plus récentes nouvelles touchant la région de Québec, consultez le Noovo.Info.

Ce montant servira pour l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des premiers travaux préparatoires et la poursuite de l'élaboration du dossier d'affaires.

«À compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une subvention gouvernementale seront des véhicules électriques. Les investissements annoncés permettront au Réseau de transport de la Capitale de préparer cette transition et de contribuer concrètement aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec», affirme Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Le centre Newton, qui est situé dans le parc industriel Frontenac dans l'arrondissement Les Rivières, deviendra le troisième centre d'exploitation du RTC. Il sera transformé pour accueillir les autobus 100 % électriques du RTC.

Sa mise en service graduelle est prévue à partir de 2026.

À lire également:

Les autobus électriques entreposés et entretenus dans ce centre d'exploitation desserviront les différents secteurs de la ville de Québec, notamment en empruntant le réseau de voies réservées annoncé dans le cadre du Réseau express de la Capitale.

«Pour le RTC, l'engagement du gouvernement du Québec est essentiel à l'atteinte des objectifs du Plan pour une économie verte 2030 qui veut que, dès 2025, les véhicules achetés par les sociétés de transport en commun soient 100 % électriques. Avec l'acquisition du centre Newton et le début des travaux préparatoires en prévision de son électrification future, une première étape est franchie pour concrétiser la transformation de l'ensemble des infrastructures en mode électrique, une démarche mobilisatrice qui profitera à la clientèle», de conclure Maude Mercier Larouche, présidente du RTC.