Le candidat solidaire dans Jean-Talon, Olivier Bolduc, a porté plainte au Directeur Général des Élections contre le Rouge et Or et son annonceur officiel, Christian Côté, pour son discours d'avant match le 2 octobre dernier.

L'annonceur s'en est pris, entre autres, aux taxes annoncées par Québec Solidaire et au 3e lien.



Selon la plainte déposée, M. Côté a utilisé les installations de l'Université Laval pour tenir ce discours devant des milliers de personnes, ce qui constituerait une dépense électorale illégale pour, notamment, favoriser ou défavoriser un parti politique.