Le tramway aura un impact positif sur l'environnement dès son entrée en service, selon la Ville de Québec.

D'après des chiffres dévoilés mercredi, le tramway permettra d’éviter l’émission de 89 000 tonnes de CO2 d’ici 2041.

À lire également:

La carboneutralité du projet sera atteinte à la 11e année d'exploitation du tramway, révèle l'analyse.

Pour le maire de Québec, Bruno Marchand, il est clair que le tramway répond aux enjeux environnementaux.

«Le tramway s'inscrit dans l'atteinte des cibles de notre ville en matière de développement durable, a-t-il affirmé mercredi. Le tramway de Québec est un bon projet pour notre avenir. On prend des actions concrètes et efficaces pour notre futur et les générations qui nous suivront.»

«Une mobilité plus intelligente et adaptée» grâce au tramway permettra aux citoyens de changer leurs habitudes et de «respecter davantage notre planète», assure M. Marchand.

Les résultats de l'analyse ne tiennent pas compte des efforts de reboisement prévu par la Ville de Québec.

Au total, 127 000 tonnes de CO2 seront toutefois émises lors de la construction du tramway.

«On estime que plusieurs automobilistes utiliseront davantage le transport en commun, notamment le tramway, et que cela contribuera grandement à éviter, d’ici 2041, la majorité de l’émission de 216 000 tonnes de C02, a répondu la Ville de Québec par communiqué. Cela explique le bilan net de 89 000 tonnes de C02 non émises dans l’atmosphère.»

Outre son impact sur l'environnement, le projet du tramway de Québec permettra de créer 18 970 emplois dans la province, a ajouté la municipalité.