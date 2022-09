Le 11e Grand Prix cycliste de Québec aura lieu ce vendredi, 9 septembre, alors que 147 des meilleurs athlètes au monde sont attendus pour l'événement diffusé dans 130 pays.

Le coup de départ de la course aura lieu à 11h, sur Grande Allée Est. Les cyclistes emprunteront ensuite à 16 reprises le parcours de 12,6 km.



Des modifications à la circulation et au stationnement sont à prévoir de 8 h à 19 h dans les secteurs du Vieux-Québec, de la colline Parlementaire, des plaines d'Abraham, du boulevard Champlain et de la côte de la Montagne.

"Nous sommes très heureux de voir la Ville s'animer ainsi et d'offrir aux athlètes l'un des parcours les plus grandioses du circuit. Les yeux des amateurs de vélo de partout dans le monde seront rivés vers notre Capitale-Nationale et son trajet parsemé de nos emblématiques côtes. Quel bonheur pour une ville comme la nôtre d'être au centre d'un événement du genre! ". - Bruno Marchand, maire de Québec.

Parmi les meilleurs endroits pour assister à l'événement, notons le Village des fans au parc de la Francophonie, le site De Laune au coin de la côte Gilmour et celui de la côte de la Montagne.

Voyez le reportage de Sébastien Boucher présenté au bulletin Noovo Le Fil Québec animé par Lisa-Marie Blais :