Partys de bureau rime avec barrages routiers.

Avec les partys de bureau qui sont commencés, les barrages routiers sont de retour dans la région de Québec.



Jeudi soir, les policiers de Québec et de Lévis ont participé à l'opération nationale concertée contre l'alcool et la drogue au volant.

À Québec, plus de 1 500 conducteurs ont été interceptés à l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf, et un automobiliste a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.

Sur la Rive-Sud, un barrage sur l'avenue Taniata dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome a permis l'arrestation de deux conductrices de 35 et 58 ans lesquelles étaient ivres au volant.

Pendant leurs patrouilles au cours de la nuit, les policiers de Lévis ont intercepté deux autres automobilistes, des hommes de 26 et 45 ans dont les facultés étaient affaiblies par l'alcool.

D'autres barrages sont prévus de façon aléatoire, d'ici le 2 janvier.