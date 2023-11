Des bénévoles se sont joints aux recherches pour retrouver le jeune gaspésien disparu à Québec depuis samedi.

Une cinquantaine de policiers du SPVQ assistés de bénévoles et de proches de Jessy Duchesneau ont élargi le périmètre de recherche.

Le jeune homme de 19 ans originaire de Paspébiac a été vu pour la dernière fois devant un bar de la rue Saint-Joseph dans la nuit de vendredi à samedi. Il aurait dû dormir chez ses amis à Beauport.

Il n'a pas donné de nouvelles depuis.

La famille garde espoir et continuer de sillonner la rue Saint-Joseph pour tenter de le retrouver.

«Le temps passe. On essaie de garder le moral et d'être positif. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour le papa de Jessy. [...] Vraiment, on reste réaliste et notre but est de retrouver Jessy», a expliqué Ariane Duchesneau, cousine de Jessy Duchesneau.

L'enquêteur principal du SPVQ a fait appel à la Sûreté du Québec pour ses plongeurs, qui fouilleront la rivière Saint-Charles dès mercredi.

Avec les informations de Jacques-Alain Houle pour Noovo Info