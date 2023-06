Les Remparts de Québec ont remporté la troisième Coupe Memorial de leur histoire grâce à un gain de 5-0 face aux Thunderbirds de Seattle en finale du prestigieux tournoi, dimanche.

Transportés par le brio du gardien William Rousseau et par un effort collectif dans toutes les situations, les Remparts ont gagné la troisième coupe Memorial de leur histoire, après les triomphes de 1971 et 2006.

Pour un quatrième tournoi consécutif, c'est une équipe de la LHJMQ qui a soulevé le trophée le plus important du hockey junior canadien. Le Titan d'Acadie-Bathurst (2018), les Huskies de Rouyn-Noranda (2019) et les Sea Dogs de Saint-Jean (2022) ont précédé les Remparts, alors que l'événement n'a pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

NOUS SOMMES CHAMPIONS DE LA COUPE MÉMORIAL! 🏆#DeQuébecPourQuébec pic.twitter.com/FTBzPfMsd1 — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) June 5, 2023

Vsevolod Komarov, James Malatesta, Kassim Gaudet, Zachary Bolduc et Charles Savoie ont fait bouger les cordages pour les Remparts, qui venaient de remporter leur premier titre de la LHJMQ depuis 1976 pour participer au tournoi de la Coupe Memorial.

«Je pense qu'après le premier match, beaucoup de gens doutaient de nous, disant peut-être : "Oh, ils ont eu de la chance/», a dit l'attaquant des Remparts et joueur par excellence du tournoi, James Malatesta. «Nous n'avons pas joué aussi bien que nous le voulions, mais je pense que ce soir, notre défense s'est manifestée, l'attaque s'est manifestée.»



«Dans l'ensemble, je pense que nous avons joué l'un de nos meilleurs matchs de l'année. Je pense que cela témoigne du groupe de gars que nous avons, nous croyons toujours en nous et nous n'aurions jamais peur d'aucun adversaire.»

Rousseau a réalisé plusieurs arrêts clés parmi ses 32 pendant le match. Il s'agissait d'un premier jeu blanc en finale depuis 2018, quand Evan Fitzpatrick avait guidé le Titan vers une victoire de 3-0 face aux Pats de Regina.

Du côté des Thunderbirds, les meilleurs éléments ont été muselés par le travail défensif de leurs adversaires. La formation de Seattle participait à la finale du tournoi pour la première fois de son histoire.

Thomas Milic, qui a gagné la médaille d'or avec le Canada lors du dernier Championnat mondial de hockey junior, a repoussé 30 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Meilleurs en saison, meilleurs en séries…MEILLEURS AU PAYS! 🏆 pic.twitter.com/YRJ7bZNZ9i — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) June 5, 2023

«Je pense que nous avons disputé notre meilleur match de la coupe Memorial» , a dit Roy. «J'étais un peu nerveux, je ne vais pas mentir, avant le début du match.»



«J'ai été impressionné de voir comment les gars sautaient et se concentraient, contrôlaient leurs émotions et s'impliquaient physiquement. C'était tellement agréable à voir et j'étais vraiment fier de notre groupe pour ce qu'ils ont fait ce soir. »

Une équipe de la Ligue de l'Ouest n'a pas remporté la coupe Memorial depuis 2014. À cette époque, les Oil Kings d'Edmonton avaient vaincu le Storm de Guelph.

Un travail impeccable

Malgré l'échec-avant intense des Thunderbirds, les Remparts ont connu un bon début de match. Pier-Olivier Roy s'est amené devant Milic, mais sa feinte n'a pas pu déjouer le gardien.

Les hommes de Patrick Roy se sont repris à 6:31. Nathan Gaucher a récupéré la rondelle le long de la bande et il l'a refilée à Gaudet pour amorcer une montée à deux contre un. Gaudet a donné le disque de l'autre côté à Komarov, qui a touché la cible dans la lucarne.

La formation de Québec a immédiatement eu l'occasion de doubler son avance, lors d'un avantage numérique, mais la défensive adverse a résisté. Les Thunderbirds ont également fermé la porte lors d'une autre supériorité numérique, en fin de première période.

Les Thunderbirds ont également eu leur occasion avec un joueur en plus, à mi-chemin au deuxième engagement, mais Rousseau a donné le ton à ce qui allait se produire en réalisant un bel arrêt de la jambière.

Quelques instants plus tard, Malatesta a obtenu une échappée, mais Milic s'est dressé devant lui. L'espoir des Blue Jackets de Columbus s'est ensuite repris lors d'une montée à trois contre deux, déjouant Milic d'un tir de l'enclave après avoir accepté une passe de Komarov.

L'unité de désavantage numérique des Remparts a fait des siennes au troisième vingt. Nicolas Savoie a bloqué un tir et Justin Robidas s'est amené sur l'aile droite en deux-contre-un. Il a passé la rondelle à Gaudet, qui a accentué l'avance de son équipe.

Dans les dernières minutes de la rencontre, et après une pénalité stupide de l'attaquant Dylan Guenther, Bolduc a décoché un tir sur réception précis pour planter le dernier clou dans le cercueil.

Charles Savoie en a ajouté alors qu'il restait 2:05 à faire.