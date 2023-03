Alors que la région de Portneuf accueille ces jours-ci 21 infirmières originaires du Cameroun, de la Tunisie et du Maroc, celle de Chaudière-Appalaches prépare l'arrivée de 40 futurs infirmiers et infirmières.

Ils proviennent de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire sont attendus en mai et juin prochain.



Embauchés par le CISSS de Chaudière-Appalaches, ils complèteront leur mise à niveau dans la première année, ce qui leur permettra ensuite de passer l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.



Pendant leur formation, les recrues pourront aussi travailler comme préposés aux bénéficiaires dans les hôpitaux ou CHSLD du CISS.



Les 40 infirmiers et infirmières arriveront au Québec avec 28 conjoints et près de 50 enfants d'âge scolaire et préscolaire.

Avec la pénurie de main-d’œuvre qui plombe le réseau de la santé au Québec, le gouvernement caquiste a proposé de se tourner vers l’étranger pour attirer du personnel qualifié. Les données obtenues par La Presse Canadienne démontrent toutefois que l’expérience des préposés aux bénéficiaires n'a pas été particulièrement concluante.

Au printemps 2020, le gouvernement de la Coalition avenir Québec de François Legault promettait de recruter 550 préposés aux bénéficiaires par année à l’étranger. Bilan de l’opération? Le programme pilote en immigration mis sur pied pour l’occasion n’a sélectionné que 78 candidats en date de janvier 2023, a appris La Presse Canadienne dans des documents obtenus grâce à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

Le recrutement à l'étranger, une tendance provinciale

La grande région de Québec n'est pas la seule à recruter à l'étranger en santé. Il y a quelques jours, des membres de la Société de développement économique de Drummondville (SDED) était de retour de la mission de recrutement la plus importante réalisée par un organisme québécois sur le continent africain.

Un total de 2000 entrevues ont été réalisées lors de ce voyage les 18 et 19 février. La SDED était accompagnée de 64 entreprises, dont 25 de la grande région de Drummond, et 168 représentants de partout en province.

Ailleurs, le Centre local de développement de Rouyn-Noranda (CLD RN) a élaboré un projet-pilote visant la régionalisation de la main-d'oeuvre immigrante en Abitibi-Témiscamingue.

L'organisme mettrait sur pied un centre d'accompagnement pour le recrutement. Mais, le CLD a besoin d'une enveloppe d'au moins 650 000$ en provenance du gouvernement et d'un partage des responsabilités avec le ministère de l'Immigration.

Avec de l'information de Samuel Deschênes et Louis-Philippe Harnois-Arel pour Noovo Info, ainsi que de La Presse canadienne