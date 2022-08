Les solidaires veulent réaliser toutes les bonnes idées proposées au cours des 25 dernières années pour améliorer la mobilité à Québec

Québec solidaire veut révolutionner le transport dans la Capitale-Nationale.



Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé ont annoncé ce matin qu'un gouvernement solidaire investirait 5,3 milliards $ pour la mobilité dans la région de Québec.

Le plan inclut 10 projets et comprend des tramways, des SRB et la transformation d'autoroutes en boulevards urbains, en fait toutes les bonnes idées qui ont circulé au cours des 25 dernières années a indiqué Gabriel Nadeau-Dubois.

Les solidaires réaliseraient notamment la ligne 2 du tramway entre Limoilou et Charlesbourg, et transformeraient des tronçons des autoroutes Dufferin-Montmorency, Laurentienne, Charest et Robert-Bourassa en boulevard urbains.