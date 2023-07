Météo en furie, artistes qui annulent à la dernière minute, de relatifs délais dans les transports en commun: l'édition 2023 du Festival d'été de Québec (FEQ) n'a pas été pas de tout repos pour les organisateurs qui dresse tout de même un bilan positif de l'évènement.

Nicolas Racine, PDG de BLEUFEU - qui organise l'événement - ainsi que le directeur de la programmation Louis Belleavance se sont présentés lundi devant les médias satisfaits des 11 derniers jours dans la ville de Québec.

De leurs propres aveux, le déroulement du plus gros évènement musical de la Capitale-Nationale ne s'est pas déroulé sans embuches.

«Ç’a été des montagnes russes pour nous. La météo nous a gardés sur le bout de nos sièges, elle ne nous a pas volé le show», a illustré M. Racine.

Des orages ont forcé l'annulation de plusieurs spectacles, dont celui tant attendu des Cowboys fringants, qui sera toutefois repris ce lundi soir sur les plaines d'Abraham. «Il y a eu de belles histoires, celle des Cowboys en est une», s'est réjouit M. Racine.

«Outre dame nature, on a été en mesure de faire la job et livrer un festival de qualité pour l'ensemble des festivaliers. Le transport a aussi été un défi.» - Nicolas Racine, PDG de BLEUFEU

La logistique du festival a essuyé quelques critiques dans les jours suivants son lancement. Nicolas Racine avait souligné acceuillir positivement celles-ci.

La liste des coups de coeur de Louis Belleavance

Le cerveau derrière la programmation du FEQ, Louis Bellavance, estime lui aussi que les difficultés que l’organisation du festival a connues n’ont pas miné la qualité des spectacles. Encore moins l’enthousiasme des festivaliers.

Rappelons que des alertes d’orages violents ont forcé l'évacuation des sites lors de la 6e journée. Il a avoué que «l'apocalypse» du 13 juillet a été la soirée la plus difficile qu'il ait vécu depuis qu'il organise le FEQ.

«Il y a eu des annulations dans des périodes clés. La météo a été certainement la pire depuis que je suis à Québec. Il y a aussi eu les délais dans les transports», a-t-il lancé avec le peu de voix qu'il lui restait suite au spectacle de Green Day dimanche.

«On était préparé pour un demi-marathon, mais c'était un 1000 mètres haies. On n’était pas entrainé pour ça. On a mal partout, mais c'était le fun. On a eu des occasions de briller et de relever des défis en équipe», a illustré M. Bellavance.

Du côté du bilan artistique, voici quelques spectacles qui ont particulièrement charmé le directeur de la programmation.