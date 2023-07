Un homme considéré dangereux qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pancanadien a été arrêté en fin de semaine, à Québec.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) rapporte que lors de son arrestation, Marc Gauthier, un homme âgé de 54 ans, était en possession d’une arme à feu prohibée chargée.

Le SPVQ rappelle qu’un avis de recherche concernant Marc Gauthier avait été émis plus tôt en juillet par la Police provinciale de l’Ontario (PPO) parce qu’il était en fuite d’une peine d’incarcération de plus de 41 ans en lien avec la commission de multiples crimes violents et d’infractions liées aux armes à feu.

Samedi dernier, des enquêteurs du SPVQ assistés de membres du Groupe tactique d’intervention (GTI), qui avaient été informés que le fugitif se trouvait à Québec, ont procédé à son arrestation dans le Vieux-Québec.

Marc Gauthier devait comparaître au tribunal lundi concernant des infractions liées avec la possession d’une arme à feu. Il devrait ensuite être retourné en Ontario pour la suite des procédures en cour criminelle.