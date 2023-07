Une jeune femme de Québec est portée disparue depuis le 11 juillet dernier.

De nouvelles informations sont parvenues au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) concernant la disparition d'Isabelle Fortier, 24 ans.

Voyez le reportage de Mathieu Boivin sur ce sujet dans la vidéo de cet article.

La jeune femme aurait été vue pour la dernière fois vers 2 heures du matin, le 11 juillet.



Elle se trouvait alors dans le stationnement d'un dépanneur dans l'arrondissement Beauport.



À la suite de ces nouvelles informations, le SPVQ a déployé son poste de commandement, lundi après-midi, au 1375 du boulevard des Chutes.

Des policiers ont ratissé un large périmètre à la recherche de tout indice qui pourrait être lié à cette disparition.

Pour l'instant, les enquêteurs se perdent en conjectures sur les circonstances entourant la disparition d'Isabelle Fortier.

«Il n’y a pas d’indices pour nous dire si Mme Fortier est en danger ou non. Mais dans l’absence d’indices, on n’a pas le choix, on doit présumer du pire», a expliqué le porte-parole du SPVQ, David Poitras.

Aucune hypothèse n'est écartée.

Description:



Mesure 5'4'' (1,65m)

Poids 114 livres (52 kg)

Cheveux bruns

Yeux bruns

Elle parle français et anglais

Toute information peut être communiquée au 911 ou au 641-AGIR.