La partie patronale demande la nomination d'un conciliateur dans le dossier des négociations au Réseau de transport de la capitale (RTC).



Par voie de communiqué, la direction du RTC parle d'une démarche proactive dans le but d'en arriver à une entente le plus rapidement possible.

La demande de nomination d'un conciliateur fait suite au dépôt d'un avis de grève par le syndicat des chauffeurs, laquelle pourrait être déclenchée entre le 1er et le 16 juillet, en plein Festival d'été de Québec.

Selon l'employeur, plus de 40 séances de négociations ont eu lieu jusqu'à maintenant, et plusieurs autres sont prévues dans les prochaines semaines.

Le RTC serait assujetti aux services essentiels advenant le débrayage de ses chauffeurs.

Interrogé sur le sujet plus tôt mardi, le maire de Québec, Bruno Marchand dit faire confiance aux négociations en cours.