Les policiers du SPVQ ont contrecarré mercredi les plans d'un groupe de trafiquants en effectuant huit perquisitions.

Au total, neuf personnes ont été arrêtées sur le territoire ainsi qu'à Lévis et devront faire face à des accusations de trafic de stupéfiants et complot en vue de trafic. Les trois femmes et six hommes âgés de 20 à 61 ans ont été libérés par sommation.

L'opération a permis la saisie de plus de 20 grammes de cocaïne, quelques comprimés de drogue présumée, de matériel servant au trafic de stupéfiants, de 40 cellulaires, d'une arme ainsi que quelques munitions, d'armes à air comprimé s'apparentant à des armes à feu avec munitions, d'une arme blanche prohibée, de 4850 $ en argent et de deux véhicules en tant que biens infractionnels.

Le tout s'est déroulé dans le cadre du projet MALSAIN qui vise à contrer la violence lié au trafic de stupéfiants du crime organisé.