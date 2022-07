L’entraîneur-chef Patrick Roy a confirmé, lundi, son retour derrière le banc des Remparts de Québec la saison prochaine, coupant ainsi court à des rumeurs sur son départ.

Roy a par ailleurs affirmé, lors d'un point de presse, qu'il n'avait reçu aucun appel d'une équipe de la Ligue nationale lors des dernières semaines.

L'anncienne gloire du Canadien de Montréal a par ailleurs confié qu'il a dû réfléchir deux semaines avant de décider de revenir, mais le désir de soulever la coupe du Président a penché dans la balance.

«Je voyais noir après la game. Après ce match, j’étais triste et j’avais le goût d’exploser. Ça m’a amené à faire une réflexion sur mon futur et pourquoi j’étais là, ce qui me rendait heureux et me passionnait.»



Après avoir terminé la saison régulière au premier rang du circuit Courteau avec 51 victoires en 68 matchs, les Remparts se sont inclinés en demi-finale des séries devant les Cataractes de Shawinigan.

«Je n’étais pas sûr à 100%. J'ai pris le temps de vraiment réfléchir, j’étais 50-50. Il y avait un côté de moi qui ne pouvait pas laisser tomber les gars.»

Questionné à savoir s'il allait diriger les Remparts pour encore quelques saisons, l'ex-gardien vedette de la LNH a répondu qu'il n'avait toujours pas pris sa décision.

«On va les prendre une à une. Je vais voir comment je me sens à la fin de la prochaine», a-t-il répondu.

Le pilote des Remparts a par ailleurs expliqué que l'organisation sera beaucoup plus agressive sur le marché des transactions l'an prochain afin d'aspirer aux grands honneurs.

Roy avait précédemment admis que les dernières années avaient été difficiles pour lui à la barre des «Diables rouges» en raison de la pandémie de COVID-19.

La conférence était prévue à 15h30, mais Roy s'est présenté avec du retard.

L'ex-gardien du Canadien et de l'Avalanche du Colorado avait dirigé les Remparts de Québec de 2005 à 2013 avant de prendre la barre de l'Avalanche. Il avait toutefois effectué un retour dans la LHJMQ lors de la saison 2018-2019.