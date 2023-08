À Lévis, une centaine de personnes se retrouvent sans emploi en raison de la cessation des activités de la pharmaceutique Pharmalab.

L'entreprise du boulevard Guillaume-Couture, qui est un grossiste en produits pharmaceutiques et en produits alimentaires, dit connaître des difficultés économiques et financières.

Les employés ont appris la nouvelle en se présentant au travail ce lundi matin après leur période de vacances annuelles.

Voyez le reportage de Mathieu Boivin dans la vidéo liée à l'article.

Des agents de sécurité les attendaient afin de leur remettre une lettre - un avis général de mise à pied temporaire - les avisant que la mesure était effective immédiatement et pour une période d'au moins six mois.

Il est à noter que cette mise à pied dite temporaire permet à Pharmalab de payer des primes de départ à ses employés pour le moment.

Dans la lettre, la présidente de Pharmalab, Dawn Halkuff, indique que la compagnie était «présentement confrontée à des difficultés très sérieuses» et qu'elle devait «prendre toutes les mesures afin de tenter d'assurer [sa] survie».

Les employés de l'entreprise rencontrés sur place par Noovo Info affirmaient être mécontents d'avoir été placés devant le fait accompli et ressentir de l'angoisse et de l'incertitude.



Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a aussi témoigné son mécontentement concernant cette nouvelle. «C'est désolant et dommage d'apprendre ce matin ces mises à pied à cette usine qui était bien implantée à Lévis depuis plus de 70 ans. Mes pensées sont avec les employés et leurs familles», a-t-il déclaré.

Avec des informations d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.