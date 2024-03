La Ville de Québec compte investir plus de 64 millions de dollars en 2024 dans une soixantaine d’infrastructures sportives et récréatives.

«Ces investissements témoignent de notre engagement à créer un environnement propice à la santé et à la qualité de vie des citoyens», a dit le maire de Québec, Bruno Marchand.

«En donnant accès aux citoyens à des infrastructures partout sur le territoire, la Ville de Québec reconnaît l’importance d’encourager la pratique du sport et d’activités récréatives.» -Bruno Marchand, maire de Québec

«L’objectif est d’améliorer et de concevoir des espaces qui favorisent les interactions et renforcent le tissu social des quartiers», a ajouté le responsable des loisirs, des sports et de la vie communautaire au comité exécutif, Jean-François Gosselin. «Ces initiatives démontrent notre volonté à privilégier un mode de vie dynamique et accessible à tous.»

De nouveaux bassins d'eau et terrains sportifs

Les travaux majeurs à la piscine du parc Bardy prendront fin juste à temps avant le début de l'été. Deux autres chantiers de modernisation débuteront cet été aux piscines Maria-Goretti et Saint-Benoît. Aussi, des jeux d'eau seront installés dans cinq parcs de la ville, soit de La Ribambelle, Chabot, Sainte-Anne, Saint-Raphaël et Robitaille.

Les travaux au terrain de basketball et à l’aire de planche à roulettes du parc Bardy s'achèveront cet été. D’autres projets d’amélioration des surfaces de basketball sont au programme pour les parcs Cambert, Primevères, de La Chanterelle et du Petit-Bois. Le resurfaçage de patinoires servira aussi à la pratique du basketball dans deux autres parcs municipaux.

Les terrains de tennis du parc Saint-Raphaël et la patinoire du parc Claude-Germain seront convertis en terrains dédiés au pickleball.

Pour les fans de baseball, il y aura de nouveaux terrains au parc Monseigneur-Robert et une surface synthétique neuve au parc Réal-Cloutier, qui devrait être complétée vers la fin de l’été.

Deux projets de remplacement de surface seront d’ailleurs réalisés aux terrains de soccer des parcs de La Chanterelle et Des Primevères (soccer Sainte-Famille), tandis que des travaux d’aménagement seront amorcés pour offrir un tout nouveau terrain au parc Paul-Émile-Beaulieu.

Cette année, d'autres projets de la Ville de Québec sont prévus comme la mise en place de nouvelles aires de jeux, des placettes publiques, des aires de détentes, de l'éclairage et des toilettes accessibles.

Pour les plus récentes nouvelles touchant la région de Québec, consultez le Noovo.Info.