Un deuxième corps a été localisé dans Charlevoix dans le cadre des recherches visant à retrouver les deux pompiers portés disparus depuis lundi, a confirmé Noovo Info.

Plus tôt mercredi, la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé avoir retrouvé un premier corps dans la rivière du Gouffre, près du chemin Saint-Laurent. Selon nos informations, il s’agirait d’un des pompiers qui manquaient à l’appel.

Les policiers ont procédé à la récupération du corps vers 14h15 à l'aide d'un hélicoptère. L'identité de la victime n'a toutefois pas été dévoilée par la SQ. «L'identification devra être effectuée à la satisfaction du coroner», a fait savoir le corps policier dans un communiqué.

Les deux pompiers volontaires, Christopher Lavoie, âgé de 23 ans, et Régis Lavoie, âgé de 55 ans, ont été emportés par les eaux non loin de la rivière du Gouffre alors qu’ils aidaient des résidents aux prises avec des inondations sur le rang Saint-Georges, à Saint-Urbain.

En début d'après-midi, les autorités ont localisé la seconde victime, non loin d'où le premier corps a été localisé.

La SQ a déployé plusieurs effectifs sur le terrain, notamment des plongeurs, l'hélicoptère, des embarcations nautiques, des patrouilleurs terrestres et en VTT, ainsi que des bénévoles, a informé la porte-parole Béatrice Dorsainville, lors d'un point de presse.

Un hélicoptère de la Garde côtière canadienne participe également aux recherches.

Une enquête visant à déterminer les causes et les circonstances entourant cet événement est en cours, a par ailleurs indiqué la SQ, qui dit travailler en étroite collaboration avec différents partenaires dont la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Un évènement «d'une tristesse infinie»

De passage à Baie-Saint-Paul pour constater les dégâts causés par la crue printanière, le premier ministre François Legault a parlé d’un évènement «d’une tristesse infinie». «Un homme d’une cinquantaine d’années, plein de bonne foi, qui est parti avec son propre bateau pour aller aider un couple qui voyait sa maison entourée d’eau, et un jeune garçon de 23 ans», a-t-il expliqué.

M. Legault a invité les Québécois à éviter de porter un jugement sur ce qui aurait pu se produire, lundi, et qui a mené à la disparition des deux pompiers volontaires. «Ça a dû arriver vite, a-t-il dit. C'est une situation qui a évolué très vite, alors oui, il faut se poser des questions et on va faire les analyses nécessaires.»

L'élu a d'ailleurs salué le travail de tous les pompiers et premiers répondants «qui n'ont pas hésité» à venir en aide à leurs concitoyens depuis les fortes pluies et durant le pire des inondations et des crues.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a pour sa part réagi à la nouvelle à la sortie d'une réunion avec son caucus.

«C'est à briser le coeur, a-t-il laissé tomber. Évidemment, toutes nos pensées sont avec les familles, la communauté.»

Avec des informations de Marie-Michelle Lauzon et de la Presse canadienne