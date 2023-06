La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, ordonne la tenue d'une enquête publique sur le décès de Christopher Lavoie et de Régis Lavoie, pompiers volontaires décédés à Saint-Urbain lors des inondations du printemps 2023.

Les deux hommes sont tombés à l'eau à la suite du débordement de la rivière du Gouffre, le 1er mai dernier. Ils tentaient alors de porter assistance à des citoyens de Saint-Urbain.

La coroner Me Andrée Kronström a été désignée par Me Descary pour présider l'enquête. Un(e) procureur(e) sera nommé(e) prochainement, a indiqué le bureau du coroner dans un communiqué relayé mercredi.

Les corps de Régis Lavoie, 55 ans, et son collègue Christopher Lavoie, 23 ans, — qui n’ont pas de lien familial — avaient été retrouvés à environ 500 mètres l’un de l’autre dans la rivière.

Le premier ministre François Legault avait déclaré en mai que l’un des pompiers avait utilisé son propre véhicule tout-terrain amphibie pour tenter de rejoindre un couple dont la maison était entourée d’eau.

Une enquête visant à déterminer les causes et les circonstances entourant cet événement avait été lancée par la Sûreté du Québec (SQ), qui disait travailler en étroite collaboration avec différents partenaires, dont la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Avec de l'information de La Presse canadienne