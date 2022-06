Le maire de Lévis prend au sérieux les dernières révélations concernant la sécurité du pont Pierre-Laporte.

Des responsables de la Ville de Lévis ont communiqué avec le ministère des Transports (MTQ) pour en savoir davantage sur la situation, et pour connaître le plan de match du MTQ.

Gilles Lehouillier affirme que la situation serait catastrophique pour la région de Québec si le pont Laporte devait être fermé de manière partielle ou en totalité.

Selon lui, l'heure est à la mise à niveau des infrastructures et à la construction d'un troisième lien.

Selon l'émission Enquête de Radio-Canada qui allait être présentée jeudi, près de la moitié suspentes du pont Pierre-Laporte doivent être remplacées.

Le ministre François Bonnardel promet que des travaux de consolidation seront réalisés dès cet été.

La sécurité avant tout

En réponse, le MTQ affirme accorder «une grande importance à la sécurité des usagers» et que «s'il avait le moindre doute quant à l'état du pont Pierre-Laporte, il n'hésiterait pas à modifier les règles de circulation ou à restreindre les charges permises, voire à fermer l'infrastructure, et ce, malgré les répercussions que de semblables mesures pourraient entraîner».

Dans un communiqué, le ministère des Transports affirme aussi «être conscient que le pont Pierre-Laporte est un lien névralgique pour la grande région de Québec» et «qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que cette infrastructure demeure pleinement fonctionnelle pour les prochaines décennies».

Le MTQ souligne que le pont Pierre-Laporte a été mis en service il y a plus de 50 ans et qu'il est soumis à un processus d'inspection rigoureux et qu'il fait l'objet d'investissements réguliers. La démarche de remplacement des suspentes est déjà amorcée, et 15 d'entre elles ont été remplacées depuis 2015, dont 2 en décembre dernier.

À la suite d'un rapport internet de la firme américaine Bridge Technology Consulting (BTC), le MTQ adaptera son plan d'intervention afin d'accélérer le remplacement de toutes les suspentes. Deux contrats ont été attribués ce printemps afin de consolider certaines suspentes et d'en remplacer une vingtaine qui sont jugées prioritaires.

Le ministère des Transports a finalement savoir qu'il prenait «très au sérieux» les informations rendues publiques mercredi sur l'état du pont Pierre-Laporte. Il juge important de faire la lumière sur la situation et des actions sont posées en ce sens.

Pont Pierre-Laporte

Ouverture à la circulation en 1970.

Plus long pont suspendu au Canada (1 041 mètres).

Débit de 125 000 véhicules quotidiennement, dont 9 % de véhicules lourds.

Structure comptant 160 suspentes, dont 15 déjà remplacées.





Contrats attribués pour les travaux sur le système des suspentes en 2022