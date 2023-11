Petit coup de tonnerre dans le monde de la poutine: l’institution montréalaise La Banquise a été vendue aux propriétaires des restaurants Ashton. Les habitués du mythique endroit peuvent être rassurés, la formule de la Banquise n'est pas appelée à changer.

Les deux institutions bien connues des fêtards en sont venues à une entente pour que le restaurant situé sur la rue Rachel soit désormais détenu par Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, «deux passionnés de la poutine».

L’ex-propriétaire de la poutinerie et fille du fondateur Pierre Barsalou, Annie Barsalou, a indiqué avoir choisi les deux entrepreneurs parce qu'ils ne changeront pas la vocation du restaurant. «La Banquise restera La Banquise», a-t-elle souligné.

«Cela nous permet de tirer notre révérence l’esprit en paix et en sachant que la pérennité de ce restaurant auquel nous sommes si attachés est assurée», a ajouté Mme Barsalou qui détenait le resto avec son conjoint Marc Latendresse. Ceux qui tenaient les rênes de la Banquise depuis 1994 passent le flambeau afin de se tourner vers de nouveaux défis.

Mme Adam et M. Lirette confirment aussi la chose. Il est hors de question de modifier la «recette gagnante» du restaurant qui a vu le jour en 1968.

Les deux trentenaires affirment avoir été «charmés par l’audace» du restaurant. «La Banquise se démarque avec des classiques réinventés qui repoussent sans cesse les limites de la créativité culinaire», a expliqué M. Lirette dans un communiqué de presse.

On assure que La Banquise continuera d’être «opérée de manière indépendante» par l’actuelle équipe de direction, et que l'expérience client ne changera pas. «Les nouveaux propriétaires misent sur la continuité et les clients pourront compter sur la même expérience en restaurant», a spécifié La Banquise par l'entremise d'une porte-parole. On indique que les 80 emplois seront maintenus à Montréal, tout comme les trois postes de l'équipe de direction.

Émily Adam et Jean-Christophe Lirette ont vraisemblablement le vent dans les voiles. La transaction leur permettant d’acquérir La Banquise survient un an après que les deux partenaires d’affaires eurent mis la main sur les 23 succursales Ashton dans la région de Québec.

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info.