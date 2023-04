580 millions de dollars seront investis d'ici 2025 pour améliorer les infrastructures de transport de la région de Chaudière-Appalaches.



L'annonce a été faite lundi matin par le ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville.

Ce sont 128 projets qui seront réalisés au cours des deux prochaines années.



Parmi les plus importants, on retrouve l'élargissement de l'autoroute 20 entre le pont Pierre-Laporte et la route du Président Kennedy à Lévis, ainsi que le remplacement du joint du tablier du pont Risi.



La somme inclut également la réhabilitation du chemin de fer Québec-Central, un projet qui avait été annoncé il y a quelques jours.

