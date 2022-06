Le regroupement Québec mérite mieux a déposé mardi une mise en demeure contre la Ville et le gouvernement demandant par le fait même l’arrêt des travaux reliés à sa construction.

On exige également de procéder à une étude comparative sur les modes alternatifs de transports et de tenir un referendum sur le projet, peut-on lire dans le document judiciaire.

Il est estimé que le projet du tramway est inconstitutionnel, illégal et illégitime.

Québec mérite mieux, un groupe citoyen, avec le cabinet Guy Bertrand met en demeure la Ville de Québec et le gouvernement du Québec pour faire cesser la construction du #Tramway, un projet « inconstitutionnel, illégal et illégitime » selon eux #NoovoInfo pic.twitter.com/Xc3VcaxbjK — Raquel Fletcher (@RaquelDFletcher) June 28, 2022

Ainsi, le regroupement reproche notamment à la Ville d’avoir écarté «de manière déraisonnable et injustifiable» le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en plus de se tenir «loin» des apparences de conflits d’intérêts. On déplore également l’abattage «injustifiable» de milliers d’arbres, l’ajout de fils électriques qui «défigureront le patrimoine visuel» d’une partie de la ville et l’expropriation partielle ou totale de nombreux propriétaires.

«C’est une décision arbitraire, inacceptable et non justifiable», a avait mentionné Me Bertrand, qui représente le regroupement, plus tôt ce mois-ci.

Québec mérite mieux souhaite avoir une réponse de la Ville d’ici une semaine, indique-t-on.

Le cabinet du maire Bruno Marchand a mentionné avoir pris connaissance de la mise en demeure sans effectuer plus de commentaires.

Pour ou contre

Un sondage effectué par Léger pour la Ville de Québec début juin démontrait que l’appui au projet était en hausse depuis le début de l’année. Ainsi, 44 % ont mentionné être favorable au projet comparativement à 41 % en janvier dernier. Chez les résidents des deux arrondissements du centre-ville, l’appui au tramway a gagné 15 points depuis le coup de sonde de l’hiver.

Le développement du tramway à Québec est cependant loin de faire l’unanimité. Des données publiées il y a une semaine indiquaient qu’une majorité des commerçants du quartier Montcalm s’opposait au projet en raison des effets néfastes que le tramway pourrait avoir sur leur clientèle.

Avec des informations de Denis Langlois pour Noovo Info