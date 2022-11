Les policiers du SPVQ viennent de réaliser une importante saisie de méthamphétamine dans le cadre du projet MALSAIN.

Deux hommes de 24 et 47 ans ont du même coup été appréhendés, et devront faire face à plusieurs chefs d'accusation en matière de stupéfiant.



Le plus jeune des suspects demeure détenu en raison de son passé judiciaires tandis que l'autre a été remis en liberté sous conditions.



Lors de deux perquisitions, les policiers ont saisi plus de 50 000 comprimés de méthamphétamine; plus de 10 livres de cannabis; un fusil de calibre 12 à pompe; ainsi que de l'argent et deux véhicules.

Le projet MALSAIN vise à contrer la hausse de violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé.