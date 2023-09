Les amendes pour stationnement passeront de 40 $ à 60 $ sur le territoire de l’agglomération de Québec.

La ville ajuste sa réglementation à celle de la région de Montréal.



Dans la Capitale, le coût des amendes de stationnement avait été fixé à 40 $ en 2015.

On justifie cette hausse par l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des biens et services.

La recommandation devrait être entérinée par le conseil municipal lors de sa séance de demain après-midi.

La nouvelle tarification s’appliquera sur les territoires de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin.

