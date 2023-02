Les écoles de la région de Québec fermeront leurs portes du 6 au 10 mars pour la Semaine de relâche. Pour l'occasion, la Ville de Québec et ses organismes offrent une panoplie d'activités familiales, du 4 au 12 mars, sous le thème : Québec animée : spécial relâche!

Le congé de vos enfants est plutôt du 27 au 3 mars ? Voici quoi faire du côté de Montréal du 25 au 5 mars pour la Semaine de relâche 2023.

Des activités sportives pour bouger en famille



Patinage

Pour se dégourdir, des séances de patinage libre animées par des personnages loufoques, des chansonniers ou des DJs auront lieu dans différents arénas. Les amateurs de patinage extérieur pourront aussi glisser, beau temps, mauvais temps, à la patinoire de la place D’Youville et à l’anneau de glace des plaines d’Abraham.



Envato Elements | Par fxquadro

Concours de château de neige

Les 4 et 8 mars, musiciens, personnages historiques et maquilleurs professionnels prendront part au concours de château de neige du Domaine de Maizerets, au plus grand plaisir des enfants!

Partie de sucre et tournoi de pêche

Le 5 mars, la Base de plein air de Sainte-Foy tiendra une partie de sucre suivie d’un tournoi de pêche blanche le 9 mars. À la Base de plein air la Découverte, les marcheurs nocturnes pourront assister à un conte lors d’une randonnée aux flambeaux.



Envato Elements | Par aetb

Rappelons que plusieurs parcs et bases de plein air de la Ville offrent la location d’équipements de sports d’hiver, comme la raquette et le ski de fond, à moindre coût.

La musique à l’honneur à la Bibliothèque de Québec

La programmation relâche de la Bibliothèque de Québec s’articulera autour du thème de la musique : spectacles, ateliers technos et films destinés au public d’âge scolaire rythmeront la semaine de congé.

Envie d’une visite au musée? En tout temps, les abonnés de la Bibliothèque peuvent obtenir gratuitement un laissez-passer pour visiter en famille les différentes expositions des musées partenaires.

Des activités culturelles dans les Maisons du patrimoine

Les Maisons du patrimoine regorgeront d’options pour s’amuser pendant la relâche. Des ateliers de dessin en duo à la Maison Hamel-Bruneau, des créations de livres illustrés au Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy ou encore une visite de l’exposition Lumière sur verre à la Villa Bagatelle comptent parmi les activités offertes. Le Moulin des Jésuites de Charlesbourg offrira également plusieurs ateliers de création pour développer sa fibre artistique.

ExpoCité et Espace 400e

Les occasions seront nombreuses de visiter le site d’ExpoCité pendant le congé scolaire : spectacles au Centre Vidéotron, Salon international de l’auto de Québec au Centre de foires, sans oublier un arrêt gourmand au Grand Marché de Québec.

À Espace 400e, Manif d’Art propose des ateliers de création, une exposition et une projection de film à l’occasion de l’événement Le Jardin d’hiver, axé sur les animaux réels et les créatures imaginaires.



Espace 400e | expocite.com

Des déplacements en autobus

À l’année, le RTC offre le transport en commun gratuitement aux enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte (maximum de trois enfants de 6 à 12 ans par adulte accompagnateur). Consultez la section Privilège famille du RTC pour connaître les détails.