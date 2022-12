La police de Québec a demandé l'aide de la population pour retrouver une femme de Québec, dont on était sans nouvelles depuis le 23 décembre.

Johanne Lessard, 61 ans, aurait été vue pour la dernière fois vers 16h vendredi dernier, dans le secteur du Chemin de la Canardière. Elle a finalement été retrouvée.

Le SPVQ ainsi que la famille sollicitait l'aide de la population et des médias afin de localiser Johanne Lessard, 61 ans.

Mme Lessard a été localisée en bonne santé grâce à une information citoyenne. Merci à tous pour votre précieuse collaboration. pic.twitter.com/x9cEFKCzeL — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) December 27, 2022

Elle serait en mesure de se déplacer à pied sur de longues distances et pourrait se trouver dans le quartier Limoilou, mais plus particulièrement dans les secteurs des Galeries de la Canardière, du Patro-Rocamadour et de l’hôpital Saint-François d’Assise.

Pour les plus récentes nouvelles touchant la région de Québec, consultez le Noovo.Info.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) disait craindre pour sa santé et sa sécurité si elle n’est pas localisée rapidement.

Mme Lessard mesure 5'8", pèse 143 lbs, a les cheveux et les yeux bruns, une dentition manquante. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau d'hiver de couleur brun, un pantalon bourgogne et des bottes brunes.

Elle pourrait avoir en sa possession un sac de types réutilisable.

Toute information permettant de la retrouver peut être communiquée au 911 ou au 418-641-AGIR.