L'Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO) a réalisé d'importantes saisies et des arrestations mercredi dans la région de Québec.



Une perquisition a mené à l'arrestation de deux personnes ainsi que la saisie d'une importante quantité de drogue et d'argent comptant à Québec.

En plus de quatre kilos de cocaïne, les agents ont retrouvé 615 000 $ CA , 1 500 $ US et 1 500 euros.

Les suspects sont Élizabeth Esber âgée de 26 ans et Sylvie Bolduc-Bossé âgé de 42 ans. Ils font face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants.

Une autre opération menée à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a permis la saisi 3 kilos de cocaïne, 76 000 $ CA en argent comptant, ainsi que des armes prohibées.

Un homme de 25 ans, Jason Cloutier-Cantin a été arrêté et devra faire face à plusieurs accusations en matière de stupéfiants et de possession d'armes.

Une femme âgée de 24 ans a aussi été arrêtée en marge de cette opération. Elle devra éventuellement faire face à des accusations criminelles.