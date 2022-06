Sept jeunes âgés de 14 à 19 ans qui auraient été très agressifs à l’endroit de policiers qui voulaient les mettre en état d’arrestation tard hier soir à Québec ont finalement été maîtrisés et devront affronter la justice pour ce que la police de Québec qualifie d’intimidation extrême sur de jeunes victimes.

Les sept suspects, dont six sont d’âge mineur, ont été libérés sous promesse de comparaître au tribunal et ils devront respecter les conditions de ne pas importuner les présumées victimes et de ne pas communiquer entre eux, alors que l’enquête policière à leur sujet se poursuit.



Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) signale qu’il a été informé vers 22 h qu’un appel au central téléphonique 911 faisait état de deux personnes d’âge mineur qui se faisaient harceler et suivre par un groupe d’une dizaine de suspects, dont certains étaient masqués, dans le secteur de Val-Bélair.

La police signale que quelques jours plus tôt, l’une des deux victimes aurait été menacée de subir des lésions graves et qu’elle subirait de l’intimidation au quotidien.

Cette victime aurait reconnu l’un des intimidateurs et indiqué lors de son appel au 911 que les suspects semblaient armés de couteaux.

Vers 22 h 10, deux policiers ont localisé les sept suspects. Ils n’ont offert aucune collaboration lorsqu’ils ont été interpellés et ils ont même encerclé les policiers. Ceux-ci ont alors demandé des renforts.

Plusieurs suspects ont activement résisté à leur arrestation, selon la police, qui ajoute avoir dû brandir une arme à impulsion électrique (AIE), sans toutefois devoir l’utiliser.

Les sept suspects ont été arrêtés pour harcèlement criminel et port de déguisement dans un dessein criminel.

Une fouille a permis de saisir trois couteaux et une cagoule.