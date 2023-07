Une résidence de Québec a été la proie des flammes, tôt lundi matin.

Le feu s'est déclaré peu avant 5h au 3017 rue de Valmont, dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en plus de se propager au bâtiment voisin.

Les deux résidences ont été évacuées avant l'arrivée des pompiers. Au total, sept personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

L'incendie a été déclaré sous contrôle vers 6h20.

Au total, une quarantaine de pompiers ont participé à l'intervention.

Une enquête sur les causes et circonstances et en cours.