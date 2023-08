Une quinzaine de pompiers sont intervenus, dimanche, après que six personnes sont tombées en bas d'un balcon qui s'est décroché d'un bâtiment dans le quartier Duberger, à Québec. Initialement, les autorités avaient indiqué que huit personnes étaient tombées du balcon, Noovo Info a confirmé que six personnes seraient tombées et que les deux autres seraient arrivées sur les lieux après l'effondrement.

Le Service de protection contre l'incendie de Québec (SPCIQ) a été appelé à se rendre sur le boulevard Père-Lelièvre pour un cas de «structure dangereuse» et pour «plusieurs personnes blessées sur place».

«C'est au niveau d'un bâtiment de deux étages, sur lequel on retrouvait, sur le côté du bâtiment, un balcon avec un escalier qui était dans un sol morceau, un bloc, qui était en acier galvanisé,qui s'est décroché du bâtiment, puis qui est tombé par la suite», explique l'officier Bill Noonan, porte-parole du SPCIQ.

Les six personnes qui se trouvaient alors sur le balcon ont fait une chute d'environ 12 pieds (un peu moins de quatre mètres), certains ont été blessées.

Voyez le reportage complet de Frédérique Bacon dans la vidéo.

Elles ont été évaluées sur place, mais «on ne craint pas pour la vie de personne», indique M. Noonan.

Certaines des victimes ont été reconduites en centre hospitalier, notamment en raison de «potentielles fractures», indique Marie-Pier Rivard, agente aux communications du SPVQ.

L'Unité d'identification judiciaire et des enquêteurs du Module des crimes généraux du corps policiers se sont rendus sur les lieux afin de tenter d'établir les circonstances ayant mené à la chute du balcon.

L'enquête se poursuit, a fait savoir Mme Ricard en début de soirée.

Après les évènements de dimanche, Noovo Info a contacté une locataire de cet immeuble qui mentionne que l'escalier était instable dès le départ. «Six ou huit personnes en même temps, ça n'a pas tenu c'est évident. Elle possède un escalier qui est semblable à celui qui est tombé et le propriétaire l'aurait assuré qu'il installerait un poteau supplémentaire pour solidifier.