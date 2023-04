Les personnes à faible revenu pourront bientôt bénéficier d’un rabais de 33% sur les laissez-passer du Réseau de transport de la Capitale (RTC), à Québec.

Avec le programme ÉquiMobilité, un abonné du RTC à faible revenu pourra économiser jusqu’à 400$ avec la tarification sociale.

«Aujourd’hui on a la tarification sociale. C’est de l’argent libre pour mieux me nourrir et pour me payer des loisirs», s’est réjouie Monique Toutant, usagère du RTC.

Le seuil de revenu net a été fixé à 29 380$ pour une personne seule et à 54 594$ pour une famille de quatre.



Lors d’un point de presse lundi, la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, a expliqué que la mesure du seuil du faible revenu permettra d’accroître le bassin potentiel d’utilisateurs admissibles d’environ 10%.

«Je suis contente que la Ville ait accepté d’utiliser le seuil du faible revenu, ça va faire plus de personnes dans le besoin qui vont pouvoir profiter», a ajouté Mme Toutant.

De son côté, la présidente du RTC souligne qu’une personne remplissant un formulaire afin de confirmer qu’ils sont sous le seuil de pauvreté pourra bénéficier du rabais non seulement sur les laissez-passer mensuels, mais également sur les passages uniques.

Les personnes intéressées par le programme ÉquiMobilité pourront se présenter à compter du 20 avril au bureau d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge ou à celui de l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

Il sera également possible de faire une demande par la poste.

Mme Larouche a par ailleurs révélé que cette nouvelle mesure coûtera 750 000$ pour la première année.

Voyez le reportage de Frédérique Bacon dans la vidéo.