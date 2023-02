Il risque d'y avoir beaucoup de monde ce samedi à Expo-cité

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) n'entend pas mettre de navettes à la disposition des gens qui voudront se rendre à Expo-Cité ce samedi.



Dans un communiqué publié jeudi, la ville avertit les visiteurs qui voudront assister au Salon de la moto ou au Tournoi pee-wee qu'ils doivent prévoir leurs déplacements.



Il risque d'y avoir un très fort achalandage ce samedi, d'autant plus que le Tournoi pee-wee s'attend à faire salle comble en raison du match des jeunes Ukrainiens prévu à 11 heures 45.



La ville rappelle que le site d'Expo-Cité est desservi par les parcours réguliers 3, 801 et 80, et que les Parc-O-Bus d'Estimauville et de la 41e Rue Est sont disponibles.