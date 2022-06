Le tramway de Québec passera par l’Université Laval et le maire Bruno Marchand a dévoilé les détails de l'entente en conférence de presse conjointe avec l’établissement universitaire, lundi.

L’Université Laval deviendra une «plaque tournante en transport collectif à Québec», a lancé le maire Marchand.

La station du campus servira de pôle d’échange sur le circuit du tramway. Le projet impliquera la reconstruction de voies de circulation pour les voitures, les autobus et le transport actif.

«La localisation du Pôle de l’Université Laval permet une interconnexion efficace entre le réseau d’autobus et le tramway», assure-t-on au sujet du choix de tracé. Le Pôle d'échanges de l'Université Laval comprendra également une connexion à la piste cyclable.

À la Ville de Québec et à l’Université Laval, on s’attend à un achalandage de 14 530 usagers par jour, soit le volume le plus haut du circuit.



La localisation du Pôle de l'Université Laval et les intentions de réaménagement des voies de circulation à Québec. Crédit: Ville de Québec et l'Université Laval

Le projet comprendra la construction et l'aménagement de la plateforme du tramway, du pôle d'échanges et d'une station supplémentaire, ainsi que d'abribus, d'infrastructures et d'équipements afférents.

La question de la déforestation

La Ville de Québec devra couper 330 arbres pour mener à bien la construction de la station du tramway sur le campus de l'Université Laval. Le maire Marchand se défend de laisser en plan la question de l'environnement. Abattre des arbres était «le prix à payer», mais on assure que «la plantation de plus de 1200 arbres est planifiée pour compenser la coupe».

«On n’aurait pas pu faire d’autre choix. Ne pas passer dans l’université, ça aurait été scandaleux, a lancé M. Marchand. On aurait pu construire une station sans couper d'arbres, mais il n'y aurait eu personne.»

L'Université Laval et la Ville de Québec planteront «plus de 460 arbres» avant le commencement des travaux pour «atténuer l'impact sur la canopée» urbaine.

On prévoit l’arrivée du tramway en 2028.