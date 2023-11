Accusé par les partis d’opposition d’avoir erré en présentant les résultats d’un sondage sur l’approbation relative au projet de tramway à Québec, le maire Bruno Marchand a l’intention de dissiper les rumeurs sur cet enjeu lors d’un point de presse, mercredi.



La @villequebec et le maire @brunomarchand feront le point à 9h30 demain (mercredi) dans le dossier du tramway. On clarifiera/dissipera « les rumeurs et tout ce qui se dit actuellement », laisse entendre l’entourage du maire. @noovoinfo #polqc #polca — Mathieu Boivin (@BoivinMat) October 31, 2023

«On va faire le point sur où nous en sommes par rapport à la suite des choses et quelle sera l'horaire, la séquence des prochaines journées. C'est une période très importante, mais j'ai confiance. On se prépare avec un plan B et un plan C. Notre objectif est d'être prêt à toute éventualité. Et, vous allez voir, nous sommes prêts», a expliqué le maire Marchand en point de presse mardi.

La semaine dernière, le maire de Québec avait présenté les données d’un récent sondage en affirmant que 40% des résidents de la Ville étaient favorables au projet de tramway. Or, le taux d’appui réel aurait plutôt été de 36%, alors que pour arriver au résultat annoncé préalablement, Bruno Marchand aurait inclus le pourcentage de gens n’ayant pas d’opinion sur le tramway.

«Je ne vais pas abandonner le projet de tramway. Je ne vais jamais l'abandonner.» -Bruno Marchand, maire de Québec lors d'un point de presse mardi

Dans un sondage dévoilé en novembre 2022, les appuis au tramway se chiffraient à 46% en ne comprenant pas l’avis des répondants n’ayant pas d’opinion ou ne connaissant pas suffisamment le dossier (NSP) et à 42% en l’incluant. Ces mêmes données se chiffraient respectivement à 40% et à 36% dans le sondage de vendredi dernier.

La semaine dernière, le maire Marchand a cependant utilisé à des fins de comparaison les mauvais résultats. Celui-ci a affirmé que le taux d’appui au projet de tramway est passé de 42% l’an dernier à 40% cette année. La comparaison légitime aurait plutôt mis en opposition les résultats de 42% l’an dernier à 36% cette année.

Ce faux pas a suscité l’ire des partis d’opposition, alors que le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve, a affirmé que Bruno Marchand avait «eu l’air fou».

«Je n’ai jamais vu quelqu’un induire les gens en erreur d’une manière aussi grossière, ça n’a pas de bon sens. C’est très mauvais pour le projet», a martelé M. Villeneuve.

De son côté, le chef par intérim d’Équipe Priorité Québec, Patrick Paquet, a demandé à ce que M. Marchand présente ses excuses et a exigé à ce que le maire fasse preuve de davantage de transparence. «C’est inacceptable», a-t-il lancé d’emblée lors d’un point de presse.

M. Paquet estime qu’il sera désormais difficile de faire confiance au maire Marchand à l’avenir, surtout à la suite de ce «manque d’éthique».

Questionné sur ce sujet lors d’un point de presse mardi, Bruno Marchand a convenu qu’il agirait autrement avec du recul.

Le premier ministre François Legault a avancé la possibilité d’ajuster le projet de tramway, dépendamment de la mise à jour du projet présentée par le maire à la fin du mois de novembre.

Chose qui inquiète le Parti Québécois, «on souhaite que la Bruno Marchand donne l'heure juste mercredi pour avoir un système de transport structurant qui a été évalué par la Ville et non par le gouvernement», a indiqué le député des Îles-de-la-Madeleine Joël Arseneau mardi lors d'une conférence de presse.

Avec des informations d’Émeric Montminy, Mathieu Boivin et Laurie Gervais pour Noovo Info.