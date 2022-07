Québec procédera cet été à huit forages dans le fleuve St-Laurent, dans le cadre de travaux préliminaires en vue du 3e lien.

Cette étape permettra de connaître la nature exacte des sols où sera creusé le tunnel.

Les travaux seront effectués d'ici octobre à partir d'une barge ancrée sur le fleuve dans le secteur de la traverse Québec-Lévis.

Les données préliminaires provenant d'une vingtaine de forages déjà effectués, dont 13 sur la rive-nord, 5 sur la rive sud et deux dans le fleuve St-Laurent, montrent principament la présence de roc.

"Les travaux entrepris jusqu'à maintenant sont encourageants pour la suite du projet et attestent la volonté ferme qu'a notre gouvernement de livrer une infrastructure de qualité pour la Capitale-Nationale. On parle du tunnel Québec-Lévis depuis plus de 50 ans dans la région, notre gouvernement passe à l'action! " - François Bonnardel, ministre des Transports du Québec.

Les forages se feront à des profondeurs variant de 65 à 80 mètres sous le niveau du fond marin.