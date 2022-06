Des travaux de remplacement d'un ponceau sous l'autoroute 73 nord, à la hauteur de l’échangeur des autoroutes 73 et 20, mèneront à des fermetures entre le 16 et le 20 juin.

L'autoroute 73 sera complètement fermée à la circulation en direction nord entre 21h jeudi et 5h30 vendredi matin, entre 19h vendredi et 19h dimanche, de même qu'entre 21h lundi et 5h30 le lendemain matin.

Les automobilistes devront donc faire un détour par l'autoroute 20 ouest, la sortie 311 (route des Rivières), la route 116 en direction ouest, l'autoroute 20 en direction est et la sortie no 312 menant vers l'autoroute 73 nord.