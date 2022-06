Trois perquisitions effectuées par la police de Québec dans une résidence et deux véhicules ont mené à l'arrestation de trois individus et à la saisie d'importantes quantités de stupéfiants, le 3 juin dernier.

Plus de 18 000 comprimés de métamphétamine, plus de 600 comprimés de MDMA, plus de 400 comprimés de LSD, plus de 1500 comprimés d'ordonnance, près de 4000 grammes de cannabis illicite, 260 grammes de cannabis concentré, plus de 180 grammes de cocaïne et près de 70 000$ en argent ont été récupérés par l'Unité ACCES cannabis.

Les suspects, deux hommes de 39 et 45 ans et une femme de 38 ans, ont été libérés par voie de sommation.