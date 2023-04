Bruno Marchand s’est réjoui mercredi de la décision du gouvernement Legault d’abandonner une version autoroutière du futur troisième lien pour le dédier entièrement au transport collectif. Le maire de Québec est allé jusqu’à saluer le «courage» de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans ce dossier qui a connu toutes sortes de revirements dans les derniers mois et qui traîne depuis des années.

M. Marchand estime que le gouvernement a entendu les citoyens qui sont sensibles aux changements climatiques, et qui veulent se déplacer de manière rapide et écologique. «Leur intérêt et sincère et je ne pense pas que Mme Guilbault dit ça du bout des lèvres», a déclaré le maire Marchand en conférence de presse à Québec, mercredi, citant des mois de discussions avec la ministre pour faire avancer le dossier.



«Ça prend beaucoup de courage pour affronter ce qu’ils doivent affronter présentement. Il faut mettre l’intérêt supérieur de la population et faire les bons choix. […] C’est de la lucidité.» - Bruno Marchand, maire de Québec

Toutefois, de là à dire que le maire de Québec est entièrement satisfait de la tournure des événements, il y a un pas, car M. Marchand préférerait qu’un tramway soit retenu parmi les moyens de transport privilégiés dans la construction d'un lien entre les centres-villes de Québec et de Lévis.

«Maintenant, sortons les données pour voir les effets du transport choisi. Ça ne peut pas être juste une question de prix», a prévenu le maire. «Pourquoi je priorise le tramway? C’est parce que ça va magnifiquement bien s’intégrer sur la rive Nord.»

Du côté de l’opposition, le chef Claude Villeneuve s’est réjoui que son district ne soit pas «inondé» d’automobilistes sortant du tunnel.

Une nouvelle difficile à prendre à Lévis

Cependant, de l’autre côté de la rive, à Lévis, on s’explique mal la décision du gouvernement du Québec. En premier lieu, la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis argumente que la préconisation du transport en commun ne permettra pas le transport des marchandises ou de la totalité des travailleurs du territoire.

De plus, certains députés caquistes se sont dits insatisfaits de leur propre parti dans ce dossier. C’est notamment le cas du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

«J’ai travaillé pour appuyer le troisième lien, donc c’est sûr que personnellement j’ai une déception», a-t-il exprimé.

Pour l’instant, aucun commentaire n’a été fait par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Cependant, lors d’un point de presse, il y a deux semaines, M. Lehouillier avait affirmé que le projet serait «un échec» sans l’inclusion du transport automobile.La ministre Guilbault allait dévoiler les détails du projet jeudi.

En l'absence de données, le gouvernement Legault a commandé des études pour déterminer quelle serait la meilleure forme à adopter pour la construction du troisième lien.

Nouvelle mission pour le maire de Québec

Quelques heures après son point de presse, Bruno Marchand allait s'envoler pour l'Europe dans le cadre d'une mission qui le mènera en France et en Belgique, notamment pour rencontrer son homologue de Bordeaux et discuter de la collaboration entre les deux villes.

Le tramway, le logement, le développement durable et la francophonie feront partie des autres sujets abordés au cours de son voyage prévu jusqu'au 29 avril.

Des entreprises de Québec seront par ailleurs à ses côtés pour recruter du personnel.

Avec la collaboration de Guillaume Théroux et d'Alexandre Sauro pour Noovo Info.