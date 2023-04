Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale dénoncent l'improvisation entourant le mégaprojet de troisième lien entre Québec et Lévis.

Ils commentaient, mardi, les informations rapportées par Radio-Canada, selon lesquelles le projet de tunnel Québec-Lévis pourrait être à nouveau modifié.

Le Parti québécois (PQ) reproche notamment au gouvernement Legault de naviguer à vue dans ce dossier.

«Ça fait cinq ans qu'on navigue dans le flou total, a déploré le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. On a annoncé un projet en n'ayant aucune idée, essentiellement, de ce qui était derrière ce projet là.»

M. Plamondon soutient qu'on en est encore au stade de rumeurs. «Attendons de voir quelque chose de concret. [...] Le temps passe et il n’y a toujours rien», a-t-il ajouté en point de presse à l'Assemblée nationale, mardi.

À lire également:

Le gouvernement n'a toujours pas rendu publique une seule étude crédible, a de son côté souligné le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay.



«Ça prend des études, a-t-il insisté. Nous, ce qu'on demande, et c'est ce qu'on proposait, c'est d'avoir des études sur un lien additionnel nord-sud (pour le) transport collectif», a-t-il dit.

On envisagerait de forer deux tunnels sous le fleuve Saint-Laurent, dont l'un serait exclusivement dédié au transport collectif qui pourrait prendre la forme d'une ligne de tramway.

L'autre «tube» aurait quant à lui deux étages et serait réservé aux voitures, selon les informations qui circulent.

L'an dernier, le gouvernement avait présenté une «mise à jour» du projet qu'il évaluait à 6,5 milliards de dollars.

Il prévoyait construire deux tunnels, comportant au total quatre voies, dont aucune n'aurait été entièrement réservée au transport collectif.

Le gouvernement du Québec s'attend à ce qu'Ottawa paie 40% de la facture, malgré qu'il n'ait reçu à ce jour aucun engagement ferme en ce sens.

À VOIR | Troisième lien: «si Éric Caire a un minimum de dignité, il devrait démissionner», lance Duhaime

«Un projet d'autoroute», dit QS

Du côté de Québec solidaire, les députés Gabriel Nadeau-Dubois et Étienne Grandmont déplorent qu'à la 7e version du projet, «il n'y a toujours aucune étude ni experts» pour justifier les coûts et les plans du gouvernement Legault.

«Le gouvernement avait promis de rendre publiques les études et ne l’a toujours pas fait. C’est un manque de respect et de transparence», a lancé M. Nadeau-Dubois.

7e version du projet du 3e lien: toujours aucunes études et experts crédibles pour appuyer le projet. La CAQ improvise.



«Quand une franchise fait des films de série B et qu'on est rendu au 7e dans la série, généralement, ce n'est pas le meilleur»

- @e_grandmont #PolQc #Asanat pic.twitter.com/Jizsg7Fj8S — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) April 4, 2023

M. Nadeau-Dubois soutient que la population des territoires touchés doit connaître les coûts et les détails du projet du troisième lien.

«Ce troisième lien va coûter combien? La population sur le territoire du projet a le droit de savoir», a ajouté le co-porte-parole de Québec solidaire.

Les nouvelles informations concernant le troisième lien surgissent au moment où le premier ministre du Québec, François Legault, rencontre son homologue canadien Justin Trudeau.

Les deux hommes se sont déplacés à Lévis mardi pour annoncer que le chantier maritime Davie sera intégré à la Stratégie nationale de construction navale.

Une proposition dans «quelques semaines»

En point de presse mardi matin au chantier maritime de la Davie, M. Legault s'est fait questionner sur les informations rapportées par Radio-Canada, selon lesquelles le projet de tunnel Québec-Lévis pourrait être à nouveau modifié.



«D'ici quelques semaines Geneviève Guilbault va faire une proposition et on n'a rien à ajouter pour l'instant», a-t-il indiqué.

«Je sais que vous aimeriez que je vous annonce aujourd'hui ce qu'on va vous annoncer probablement dans quelques semaines, mais on va vous l'annoncer dans quelques semaines», a ajouté le premier ministre.

«On a hâte de voir la proposition. [...] On est toujours là pour parler des projets qui sont importants pour les communautés locales. On est là pour investir particulièrement dans le transport collectif. On va continuer de regarder les projets qui nous seront soumis», a-t-il dit.

Interpellée sur le sujet en période de questions, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a affirmé être en train de «travailler pour éventuellement faire une présentation officielle du projet de tunnel Québec-Lévis mis à jour, à la lumière de la pandémie».

«C'est parfaitement logique et intelligent. [...] Il y a une pandémie qui a amené un confinement et moins de déplacements sur le réseau», a-t-elle expliqué.

Avec les informations de La Presse canadienne